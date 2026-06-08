Почти 20 участков дорог обновят в Серпухове в 2026 году

В округе продолжаются плановые работы по ремонту и реконструкции дорожной сети. В этом году запланировано обновление 17 участков муниципальных дорог общей площадью порядка 118 тысяч квадратных метров.

В активной стадии ремонта находятся дороги к участкам многодетных семей в деревнях Калугино, Нефедово и Рыжиково, подъездная дорога к деревне Соймоново, а также внутрипоселковая дорога в Игнатьеве.

Также в планах — внутрипоселковые дороги в Воскресенках, Игумнове, Жерновке, подъезд к кладбищу в районе деревни Бутурлино, дорога от трассы Кузьменки — Велеми — Съяново-2 до Вихрова, дороги до Енина, Рыжикова, Большой Городни и участок по улице Рябиновой в Бутурлине.

Помимо муниципальных, ремонтируются и региональные дороги. В 2026 году в перечне — шесть объектов: два участка Старосимферопольского шоссе, дороги Серпухов — Новинки — Погари, Лукьяново — Птицесовхоз, участок от трассы Серпухов — Данки — Турово до Прилук, а также дорога Протвино — Оболенск. Все работы идут по графикам и с соблюдением технологических норм.