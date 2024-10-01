Почти 20 тысяч жителей Дмитрова привились от гриппа и пневмококковой инфекции

Прививочная кампания стартовала в Дмитрове 26 августа. Почти 20 тысяч человек уже вакцинировались в округе.

Вакцинацию от гриппа проводят российскими вакцинами «Совигрипп» и «Флю-М». Эпидсезон начинается с середины декабря, поэтому сейчас, отмечают врачи, благоприятное время для вакцинации от гриппа.

«Вакцинация от гриппа всегда дает очень хороший результат, особенно когда прививку получает 70% и более населения. Это создает хороший коллективный иммунитет. Вакцинация не защищает от заражения вирусом, но если это произойдет, то не допускает развития тяжелого течения болезни и тех осложнений, которые при неблагоприятных стечениях обстоятельств могут приводить к летальному исходу», — отметила заместитель главного врача Дмитровской больницы Ольга Беляева.

Для того, чтобы сделать прививку, нужно обратиться в свою поликлинику или консультацию, ФАП с паспортом, пройти осмотр у терапевта и после его разрешения пройти вакцинацию. В округе работают и выездные прививочные бригады на предприятиях и в учреждениях. Детей вакцинируют в школах и детсадах.

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