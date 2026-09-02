Почти 20 тысяч школьников начали учебный год в Чехове
В Чехове 1 сентября торжественные линейки прошли во всех школах. За парты сели 1730 первоклассников, а всего к занятиям приступили почти 20 тысяч учеников.
Тема Дня знаний в этом году — «Россия начинается с дружбы ее детей» — отражает дух Года единства народов России, объявленного президентом Владимиром Путиным. Первоклассникам вручили самолетики-навигаторы и сладкие подарки — мороженое от губернатора Московской области Андрея Воробьева.
Глава Чехова Михаил Собакин посетил школу № 10, которая четыре года стабильно входит в топ-100 лучших школ Подмосковья. Ее ученики неоднократно становились победителями и призерами Всероссийской и Подмосковной олимпиад, а с 2019 года выпускники регулярно набирают 100 баллов на экзаменах.
«Ребятам — жажды открытий, легкой учебы и верной дружбы, нашим замечательным учителям — неиссякаемой энергии, мудрости и благодарных учеников, а родителям — терпения, мудрости и безграничного повода для гордости за успехи детей. Пусть новый учебный год станет для всех нас временем больших достижений, взаимного уважения и крепкого единства!», — отметил глава Чехова Михаил Собакин.