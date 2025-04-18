Почти 20 тысяч объектов недвижимости зарегистрировали в Подмосковье с января

За первые три месяца 2025 года в Подмосковье зарегистрировали свыше 19,5 тысячи объектов капитального строительства. Этот показатель на 3,1 тысячи превысил результаты аналогичного периода прошлого года.

Из общего числа зарегистрированных объектов свыше 14,5 тысячи приходятся на частные дома общей площадью 2,1 миллиона квадратных метров. Их налоговый потенциал оценивают в 69 миллионов рублей.

«Регистрации подлежат все строения прочно связанные с землей, то есть которые стоят именно на капитальном фундаменте. Кроме того, согласно новому закону, действующему с 1 марта этого года, после окончания строительства необходимо в обязательном порядке зарегистрировать права на объект и стать полноценным собственником», — отметил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Глава ведомства также напомнил о преимуществах официального оформления недвижимости, включая возможность участия в программе социальной газификации.

Лидерами по количеству зарегистрированных объектов в первом квартале года стали округа, Раменский, Дмитровский и Истра.

Жителей Подмосковья призвали своевременно зарегистрировать права на недвижимость во избежание юридических проблем в будущем.