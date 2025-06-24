Почти 20 тысяч гектаров земли обработали от борщевика в Подмосковье

В Подмосковье продолжается сезонная обработка территорий от борщевика Сосновского. С начала сезона уже обработали более 19 тысяч гектаров земли. Работы ведутся в два этапа: сначала с мая по июнь, затем повторно — до осени.

Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, в 2025 году планируется обработать 23,6 тысячи гектаров. Методы выбираются в зависимости от местности: чаще всего используют химические средства, включая авиаопрыскивание, а в некоторых случаях применяют покос и выкорчевывание вручную.

С мая в регионе также работает голосовой помощник — через него жители могут сообщить о местах, где растет борщевик. Благодаря ему приняли и отработали около 500 обращений. Позвонить можно круглосуточно по номерам: 8 (800) 550-65-22 или 8 (495) 668-01-25.

Напомним, если борщевик растет на частной территории, удалять его должен сам собственник. Для этого лучше обратиться к специалистам, особенно если планируется использовать химию.