Почти 20 тысяч домов капитально отремонтировали в Подмосковье за 10 лет

В Одинцове прошло выездное расширенное заседание комитета Московской областной думы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству. Участники обсудили реализацию региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в регионе.

Депутаты, представители профильных ведомств, управляющих компаний, Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов и Ассоциации советов МКД проверили проведение работ в здании в бывшем военном городке Кубинка-10.

Позже в актовом зале центра развития детей «Истина» участники заседания поделились результатами региональной программы, которая стартовала более 10 лет назад.

«За этот период ремонт проведен в более чем 19 тысячах многоквартирных домов. <…> Но большой объем программы, безусловно, налагает на всех участников ее реализации дополнительную ответственность», — обратил внимание председатель комитета Олег Гаджиев.

В общей сложности в программу включены свыше 44 домов. Состояние сферы капитального ремонта зданий находится под постоянным контролем.

Генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Дмитрий Сватковский подчеркнул, что в текущем году в программе участвуют 4420 домов.

«На это выделено 74,4 миллиарда рублей. Активно развернуты ремонтные работы и ожидается, что показатели программы будут выполнены в срок», — заметил он.

Скоро должна быть разработана программа на 2026–2028 годы. Ее необходимо создать с учетом нововведений.

«Теперь в каждом районе работает специальный штаб. Также разработана методика обследования технического состояния многоквартирных домов, которая помогает решить главный вопрос — ремонт дома в правильной очередности, то есть сначала работы должны вестись именно в тех МКД, которые нуждаются в обновлении в первую очередь», — пояснил советник министра жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Игорь Тимофеев.

В рамках выездного совещания интересующие вопросы могли задать жители региона и общественные деятели.