Почти 20 тысяч человек стали донорами крови в Подмосковье с начала года

В Подмосковье активно развивается донорское движение. Сдать кровь и ее компоненты могут все желающие старше 18 лет без медицинских противопоказаний.

Это можно сделать в Московском областном центре крови или его филиалах, а также в отделениях, которые работают на базе медицинских учреждений. Также для удобства жителей в регионе регулярно проходят выездные акции.

«В Подмосковье проживает огромное количество добрых и неравнодушных людей, стремящихся оказать помощь тем, кто попал в беду. С начала года кровь и ее компоненты в Московской области сдали почти 20 тысяч человек, из них более 2,2 тысячи стали донорами впервые», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Переливание необходимо для людей с ожогами, травмами, онкологическими заболеваниями, а также для недоношенных детей и других пациентов.

Московский областной центр крови работает каждый день с 8:00 до 14:00 по адресу: город Москва, улица Металлургов, дом №37А. Предварительная регистрация не требуется.

Полный список учреждений Службы крови Подмосковья доступен на сайте.