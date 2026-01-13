Почти 20 тысяч человек посетили фестиваль современного искусства в Зарайске

Фестиваль современного искусства «Перезагрузка» собрал в Зарайске 18 тысяч гостей. Мероприятие, которое проходило с 17 ноября по 9 января, уже третий год становится одним из главных культурных событий Подмосковья.

Гостями стали известные художники, блогеры, актеры, а также представители власти.

В рамках фестиваля в арт-пространстве «ЦЕХЪ» и в историческом доме поэта Григория Мачтета прошли три выставки. На фасаде одного из зданий появился стрит-арт художника Napasio. Свои работы представили также Ирина Корина, Леонид Тишков, Владимир Абих и другие известные авторы.

Особенностью проекта стала интерактивная часть: гости оставляли истории о любимых местах Зарайска, которые затем вошли в экспозицию.

Важным событием стала первая в городе арт-резиденция, которая собрала 120 заявок на участие. Жюри отобрало восемь художников, включая четырех местных авторов. В течение месяца они знакомились с городом, а итогом их работы стала выставка в Доме Мачтета.

«Фестиваль задумывался как пространство сборки — людей, смыслов, воспоминаний, интонаций. За этим не стояла идея „масштаба ради масштаба“: важнее было создать условия, в которых искусство может быть внимательным к месту и времени», — отметила куратор выставочной программы фестиваля «Перезагрузка» Аксана Прутцкова.

В рамках мероприятия прошли 52 мастер-класса, лекции экспертов Юлии Бычковой и Александры Лекомцевой, а в Рождество состоялись концерт пианиста Дмитрия Устинова и праздничный бал.

«Мы видим результат не только в цифрах, но еще и в том, как у города появляется новое ощущение себя. Фестиваль показал, что локальный контекст может стать точкой притяжения и для художников, и для широкой аудитории, если работать с ним честно, внимательно, с уважением», — подчеркнул куратор выставочной программы фестиваля «Перезагрузка» Михаил Левин.