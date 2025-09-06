Почти 20 торговых объектов обновили в Подольске

Реконструкцию объектов торговли провели в Подольске. Теперь они имеют приятный внешний вид.

Площадь объектов составила от 120 до нескольких тысяч квадратных метров. Специалисты меняли фасады, асфальтировали прилегающие территории.

Проекты согласовывали с администрацией городского округа. Далее делали колористические паспорта и после приступали к реконструкции.

«По выбранным объектам было принято решение проводить реконструкцию по причине того, что не хотелось прибегать к демонтажу, сносу, хотелось сохранить рабочие места. Также многие люди привыкли получать услуги на данных объектах», — прокомментировал начальник управления потребрынка администрации городского округа Подольск Александр Акопов.

В результате проведенной работы обновили архитектурный облик 18 стационарных объектов, из них восемь принадлежат федеральным сетям. Еще две локации реконструируют до конца этого года.