Почти 20 социальных госзакупок опубликовали в Подмосковье за неделю

Комитет по конкурентной политике Московской области с 22 по 26 сентября разместил в Единой информационной системе и на портале ЕАСУЗ информацию о 18 новых закупках. Они касаются ключевых направлений развития региона — от модернизации инженерной инфраструктуры до строительства социальных объектов и благоустройства общественных пространств.

Так, планируется провести реконструкцию котельных в Долгопрудном и Звенигороде, капитальный ремонт тепловых сетей от котельной № 5 в селе Микулино в муниципальном округе Лотошино, а также модернизацию центральных тепловых пунктов № 4 и № 15 в Ленинском округе.

Проекты реализуют в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».

Не менее значимые изменения ожидаются и в социальной сфере. В рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» проведут обновление учебно-производственного корпуса Мытищинского колледжа и Ногинской специальной (коррекционной) школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В Королеве, в свою очередь, начнется строительство нового детского сада на 350 мест.

Активно продолжается работа и по созданию комфортной городской среды. В Жуковском планируется благоустройство парка культуры и отдыха, в Реутове — обновление городского сквера, а в Одинцове — работы по благоустройству веломаршрута.

Сведения о новых закупках публикуют в Единой информационной системе и на портале Единой автоматизированной системы управления закупками.