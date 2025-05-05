Почти 20 социальных госзакупок опубликовали в Подмосковье за 3 дня

С 28 по 30 апреля в Подмосковье опубликовали 19 социальных государственных закупок. Их разместили в Единой информационной системе и на Едином портале торгов региона ЕАСУЗ.

По программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» в поселке Лесной городского округа Пушкинский возведут блочно-модульную котельную мощностью 32,6 мегаватт, а на улице Туполева в Жуковском построят аналогичный объект мощностью шесть мегаватт.

Кроме того, специалисты проведут капитальный ремонт в школах в селе Трубино, Орехово-Зуеве, Дрезне и поселке Часцы, в гимназии в Химках, а также в Центре культурных инициатив в Кашире.

Здания филиала Красногорского колледжа в Звенигороде и учебного центра «Нахабино» не только отремонтируют, но и оснастят всем необходимым. Работы проведут по программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».