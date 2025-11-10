Почти 20 социальных госзакупок опубликовали в Подмосковье за 3 дня

Комитет по конкурентной политике Московской области с 5 по 7 ноября опубликовал 18 новых тендеров. Их разместили в Единой информационной системе и на портале торгов ЕАСУЗ.

В перечень вошли проекты из разных сфер развития инфраструктуры.

Одним из наиболее крупных стал тендер на реконструкцию семи центральных тепловых пунктов в Чехове.

В Наро-Фоминске готовятся к старту работы по созданию новых очистных сооружений — мероприятия пройдут в рамках региональной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».

Среди дорожных проектов значатся капитальный ремонт участка автодороги ММК — поселок Слобода — Нахабино — Чесноково в Истре, где также предусмотрен монтаж шумозащитного экрана. Работы включены в государственную программу «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса».

Сведения о торгах публикуют в Единой информационной системе и на портале ЕАСУЗ, а контракты стоимостью до 600 тысяч рублей доступны в Электронном магазине Московской области.