Почти 20 школьных автобусов проверили в Серпухове к началу учебного года

Госавтоинспекторы, представители Министерства транспорта и сотрудники администрации городского округа Серпухов проверили техническое состояние 18 автобусов, которые будут перевозить свыше 800 школьников. Водителям транспортных средств также напомнили правила перевозки, посадки и высадки детей.

Комиссия внимательно осмотрела автобусы на наличие технических неисправностей, а также системы пассивной и активной безопасности. Отдельное внимание уделили рулевому управлению, тормозной системе, световым приборам. Помимо этого, специалисты проверили начиличе в автобусах аварийных выходов, аптечек, надежность ремней безопасности и огнетушителей.

Сотрудники ГИБДД, Минтранса и администрации Серпухова проинспектируют также улично-дорожную сеть на маршрутах движения школьных автобусов, чтобы учащиеся из поселков Оболенск и Пролетарка, сел Турово и Липиц, а также деревни Дашковка могли комфортно и безопасно добираться до школы.