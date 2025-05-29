Почти 20 школьников Подмосковья прошли в финал акции «Вселенная атомных городов»

В акции участвовали школьники от шести до 18 лет со всей страны — всего поступило 1,6 тысячи заявок. В финал прошли 102 участника, в том числе 18 ребят из Подмосковья.

Участники готовили работы в разных форматах — рисовали плакаты, снимали видео и писали рассказы и стихи. Работы оценивала экспертная комиссия, в состав которой вошли специалисты атомной отрасли, педагоги и деятели культуры.

Конкурс проходил в четырех номинациях и трех возрастных категориях. В номинации «Театр Росатома» участники ставили мини-спектакли о профессии атомщика, в «Юбилейном плакате» создавали рисунки на атомную тему, а в «Прошлом, настоящем и будущем атомных городов» снимали видеоролики об истории АЭС.

Школьники из Московской области стали финалистами сразу в нескольких номинациях — они отличились в категориях, связанных с литературным творчеством, историческими видеоработами и созданием юбилейных плакатов.