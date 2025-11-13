Почти 20 школ откроют в Подмосковье в 2026 году

В Подмосковье продолжается масштабная работа по развитию системы образования. С 2021 года в регионе создали 168 школ и пристроек для более чем 141 тысячи учеников.

Кроме того, за это время открыли 117 детских садов, рассчитанных почти на 40 тысяч мест.

«В 2026 году планируем открыть еще 17 школ на около 13,5 тысячи мест, 16 детсадов — на 3,5 тысячи мест», — пояснила депутат Московской областной думы от партии «Единая Россия», председатель Комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова.

Парламентарий отметила, что жители региона активно участвуют в формировании задач для власти: в сферу образования поступило более 1,2 тысячи наказов по Народной программе, 973 из которых уже выполнили.

Основные темы обращений связаны со строительством и капитальным ремонтом образовательных объектов, модернизацией оборудования, улучшением условий обучения и поддержкой педагогов.

Особое внимание уделяют мерам социальной поддержки для работников образования. С 2021 года ими воспользовались свыше 22 тысяч педагогов. В Московской области действуют программы «Земский учитель», социальная и бюджетная ипотека. Кроме того, в регионе предоставляют компенсацию за аренду жилья, а также пособия для молодых специалистов.

Лучших представителей профессии поощряют. Для них проводят конкурсы «Учитель года Подмосковья», «Воспитатель года Подмосковья», а также присуждают премии губернатора «Лучший учитель-предметник и лучший учитель начальных классов» и «Лучший по профессии в сфере образования».

Ранее секретарь подмосковного отделения партии «Единая Россия», председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов сообщил, что в следующем году на капитальный ремонт образовательных учреждений направят примерно 35 миллиардов рублей.

Обновление ожидает более чем сотню объектов.