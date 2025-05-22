Почти 20 подъездов отремонтируют в Истре до конца мая

Коммунальные службы отремонтируют почти 20 подъездов по всему округу. Один из них находится в доме на улице Ленина, входную группу здесь не обновляли с момента постройки.

На прошлой неделе коммунальная служба приступила к реконструкции входной группы в Истре на улице Ленина, дом № 5. Сотрудники сначала демонтировали старые ступени, подготовили пространство к установке новых. Их сделают до конца этой недели.

Для удобства и безопасности жителей вдоль нового спуска установят поручни, которых раньше не было. После планируют обновить площадки перед подъездом. Сам же подъезд отремонтировали в марте этого года: оштукатурили и покрасили стены, потолки, батареи и подоконники в местах общего пользования на всех этажах и в фойе.

Ремонт входных групп и подъездов проводится планово и по другим адресам. На этой неделе коммунальщики приступили к частичному ремонту по еще 17 адресам округа.