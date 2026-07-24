Почти 20 площадок для бизнеса выставили на торги в Подмосковье за полгода

В первой половине года «ДОМ.РФ» провел торги по продаже 129 земельных участков и объектов недвижимости общей площадью 415 гектаров в 43 регионах России. Около трети всех реализованных лотов пришлось на Московский регион — 43 объекта, из которых 17 находятся в Московской области.

Больше всего объектов продали в Москве — 26. Среди других регионов с высокой активностью инвесторов — Алтайский край (шесть), Красноярский край и Ярославская область (по пять), а также ряд субъектов, где реализовали от одного до четырех объектов.

Значительная часть участков предназначена для жилищного строительства. В 14 регионах инвесторам передали территории общей площадью 380,1 гектара с градостроительным потенциалом около 1,7 миллиона квадратных метров жилья. В рамках проектов комплексного развития территорий в нескольких регионах планируется возведение более 826 тысяч квадратных метров жилья вместе с необходимой инфраструктурой.

«В первой половине этого года мы зафиксировали всплеск интереса к историческим зданиям со стороны инвесторов. Только в трех аукционах по реализации таких объектов в Москве приняли участие 38 физических и юридических лиц. В целом лоты от „ДОМ.РФ“ продолжают привлекать внимание большого количества потенциальных собственников. Полученные ими участки и недвижимость не только позволяют повысить темпы жилищного строительства, но и дают возможность улучшить социально-экономическое положение в регионах, способствуют развитию малого и среднего бизнеса», — отметил директор по реализации федерального имущества «ДОМ.РФ» Николай Сарокваша.

Среди самых заметных сделок полугодия — продажа дачи Фаберже под Санкт-Петербургом за 102,69 миллионов рублей. В число наиболее дорогих лотов также вошли коттеджный поселок в деревне Жуковка (763,49 миллиона рублей), усадьба Рябушинских в Москве (733,89 миллиона рублей) и бывший парк-отель «Озеро Круглое» в Химках (647,2 миллиона рублей).

Самым востребованным объектом стала усадьба Рябушинских в Москве — в торгах участвовали 19 претендентов из пяти регионов России.