Почти 20 молодых педагогов начнут работу в школах Лобни

В новом учебном году образовательные учреждения округа пополнятся молодыми учителями — выпускниками ведущих педагогических вузов страны. Девять из них приступят к работе по целевому договору.

Среди новичков — выпускники Российского университета дружбы народов, Государственного университета просвещения, Московского педагогического государственного университета, Российского государственного социального университета, Государственного гуманитарно-технологического университета, Московского института электронной техники и других вузов.

19 специалистов будут преподавать физическую культуру, английский язык, математику, информатику, физику, изобразительное искусство, историю, русский язык и литературу, а также станут учителями начальных классов.

В Подмосковье действует комплекс мер поддержки для молодых учителей: ежемесячная доплата, единовременные подъемные выплаты в размере 150 тысяч рублей, компенсация аренды жилья и закрепление наставника из опытных коллег.

Также педагоги имеют право на удлиненный отпуск (42 или 56 дней), досрочное назначение страховой пенсии и другие федеральные гарантии. Привлечение молодых кадров — важный шаг в укреплении кадрового потенциала системы образования.