Почти 20 млн поездок на электросамокатах совершили в Подмосковье с марта

Жителям и гостям Подмосковья доступен кикшеринг — прокат электросамокатов. С начала сезона сервисом в регионе воспользовались почти 20 миллионов раз.

В этому году поездки начались раньше обычного — в первых числах марта.

«В прошлом сезоне электросамокатами воспользовались 19,6 миллиона раз, а в первый год работы сервиса в 2020 году всего было совершено 175 тысяч поездок. Мы видим, что популярность электросамокатов выросла многократно — большая часть поездок совершается с транспортной целью, чтобы, например, добраться от дома до станции или автобусной остановки или от станции на работу», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марат Сибатулин.

Пик популярности сервиса пришелся на летние месяцы. За этот период жители Подмосковья совершили 12 миллионов поездок, причем больше всего — в июле, когда их число достигло 4,2 миллиона.

В среднем аренда электросамоката длится около восьми минут, а дистанция составляет полтора километра. Рекордное расстояние зарегистрировали в Балашихе, где пользователь проехал 58 километров.

Сегодня в Московской области доступно около 29 тысяч электросамокатов. Для удобства пользователей действую более 15,8 тысячи виртуальных парковочных зон, расположенных в наиболее востребованных точках, в том числе возле станций метро, Московских центральных диаметров и железнодорожных платформ.

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона напомнили, что хотя сезон кикшеринга продолжается, календарная осень уже наступила. Жителям советуют внимательно следить за погодными условиями и воздерживаться от поездок во время дождя.

Ведомство также напоминает о базовых правилах безопасности: электросамокат рассчитан на одного человека, его нельзя использовать в состоянии опьянения. Кроме того, запрещено превышать скорость, а при пересечении пешеходных переходов необходимо спешиваться.