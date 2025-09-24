Почти 20 км дорог отремонтировали в Кашире по нацпроекту с начала года

В Кашире завершили важный этап дорожных работ. В рамках ремонтного сезона 2025 года специалисты «Мосавтодора» уложили новое покрытие на пяти региональных трассах по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

Рабочие обновили свыше 19,5 километра асфальтобетонного покрытия, а разметку нанесли на пяти участках.

«Благодаря ремонту больше 65 тысяч жителей и гостей округа могут комфортно проезжать к своим домам, достопримечательностям и другим местам социального притяжения. Укладка покрытия выполнена с использованием асфальтобетонной смеси А16Вн, которая отличается высоким уровнем износоустойчивости и продлит межремонтные сроки», — подчеркнул министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин.

Наибольший объем работ пришелся на опорную сеть региона. Так, в пределах города Каширы на участке от улицы Пушкарской до Каширского шоссе обновили около 11 километров дорожного полотна.

Теперь более 25 тысяч автомобилистов могут безопасно добираться до центра города, социальных объектов и туристических мест, среди которых Никитский женский монастырь, старинные церкви, краеведческий музей, Водонапорная башня, стадион «Спартак» и памятник самолету Як-9.

В микрорайоне Ожерелье обновили асфальт на улице Ленина — это ключевая дорога, ведущая к парку «Дубовая роща», больнице, школам, колледжу, дому культуры и местной церкви. Также в порядок привели подъезд к остановке «Школа № 5» со стороны поселка Новоселки, что значительно улучшило транспортную доступность для жителей.

Дорожное покрытие отремонтировали на подъезде к деревне Топканово (2,8 километра) и в поселке Большое Руново (2,3 километра). Эти участки обеспечивают жителям удобный проезд к железнодорожной станции, фельдшерско-акушерскому пункту, образовательным учреждениям, домам культуры, церквям и зонам отдыха у воды.