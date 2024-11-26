Почти 20 километров теплосетей заменили в Химках за год

Глава Химок Дмитрий Волошин осмотрел ремонт теплосетей, который проводит «ТСК Мосэнерго». У дома № 14/30 на улице Молодежной заменили 140-метровый участок магистрали, что улучшило теплоснабжение на улицах Бабакина, Панфилова и Молодежной.
«Каждый день бригады ТСК ремонтируют 10 — 15 участков теплосети. Такие масштабные работы на теплосетях в Химках не проводились десятилетиями. Все участки вблизи дорог и во дворах, где были раскопки — приведем в порядок. Согласен, что сейчас это доставляет дискомфорт, но как итог — обновленная теплосеть, которая позволит в дальнейшем кардинально улучшить ситуацию с отоплением», — прокомментировал Волошин.
Чтобы не перекрывать движение по улице, специалисты сделали прокол под дорогой, спрятав теплосети под землю. Новые трубы оснащены прочной теплоизоляцией, заменяя старые изношенные коммуникации.
Всего в 2024 году в рамках инвестиционной программы «ТСК Мосэнерго» обновила около 20 километров теплосетей по всему округу.
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