Почти 20 километров теплосетей заменили в Химках за год

Глава Химок Дмитрий Волошин осмотрел ремонт теплосетей, который проводит «ТСК Мосэнерго». У дома № 14/30 на улице Молодежной заменили 140-метровый участок магистрали, что улучшило теплоснабжение на улицах Бабакина, Панфилова и Молодежной.

«Каждый день бригады ТСК ремонтируют 10 — 15 участков теплосети. Такие масштабные работы на теплосетях в Химках не проводились десятилетиями. Все участки вблизи дорог и во дворах, где были раскопки — приведем в порядок. Согласен, что сейчас это доставляет дискомфорт, но как итог — обновленная теплосеть, которая позволит в дальнейшем кардинально улучшить ситуацию с отоплением», — прокомментировал Волошин.