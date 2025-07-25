Почти 20 километров теплосетей обновили в Подольске

В Подольске из запланированных 23,7 километра тепловых сетей уже уложили 18, что составляет 76% от общего объема работ. Только за последнюю неделю подрядчик обновил более километра трубопровода.

Специалисты благоустраивают территории и восстанавливают асфальт и зеленые насаждения после выполненных работ.

МУП «Подольская теплосеть» обслуживает тепломагистрали протяженностью порядка 450 километров. На 60% теплосетей уже провели гидравлические испытания. В муниципалитете функционирует 12 теплоснабжающих организаций, и все они должны завершить работы до начала осенне-зимнего периода.

В округе активно идет подготовка жилищного фонда к зимнему периоду. Помимо этого, продолжается работа по заполнению паспортов готовности многоквартирных домов.

Специалисты МУП «Водоканал» города Подольска ускорили промывку резервуаров питьевой воды и уже выполнили 35% от запланированного объема работ.