Почти 20 километров линий уличного освещения проложили в Дмитрове

В Дмитровском муниципальном округе продолжают реализовывать масштабную программу по модернизации уличного освещения. Там проложили новые линии протяженностью 17,049 километров.

Они обеспечили качественным освещением новые пешеходные зоны, тротуары, проезжие части. В этих районах муниципалитета полностью исчезли существовавшие ранее «темные» пятна.

Специалисты проводят работы по нескольким направлениям. По программе «Светлый город» в округе в этом году планируют установить 489 энергоэффективных светодиодных светильников и 402 новых опор. Современное оборудование обладает повышенной светоотдачей при значительном снижении энергопотребления. Подрядчики уже установили 41 опору, работают они строго по графику.

Вместе с этим благодаря муниципальной программе «Замена неэнергоэффективных светильников» обновляют еще 18 объектов. Из 1119 запланированных сегодня заменили уже 969 светильников.

Отдельное внимание уделяют внедрению элементов «умного города». В этом году в Дмитровском муниципальном округе установят 61 современный шкаф управления наружным освещением. Это оборудование позволит в автоматическом режиме в зависимости от времени суток включать и отключать уличные фонари, удаленно контролировать работу системы и быстро реагировать на возможные сбои.

«Реализация этих масштабных мероприятий позволит создать комфортную и безопасную среду для жителей Дмитровского округа, а также приведет к существенной экономии бюджетных средств на энергоснабжение», — отметил врип главы Дмитровского округа Михаил Шувалов.