Почти 20 катков откроют в Истре в этом сезоне

В этом сезоне в муниципальном округе Истра подготовят 19 катков для катания на коньках и игр в хоккей. Часть из них уже открыта и работает по расписанию.

Сейчас ведется организация ледовых площадок на территориях нескольких спортивных объектов. В работу включены стадион «Глебовец», спортивные комплексы «Арена-Истра», «Ермолинский» и «Гучково». Параллельно рабочими коммунальной службы МБУ «ДОДХИБ» будут залиты катки в поселках Новопетровское, Покровское, Курсаково, Рождествено, Северный и Первомайский.

Готовность всех уличных катков будет зависеть от погодных условий, так как для заливки необходима снежная подушка и стабильная минусовая температура. При этом два катка с искусственным охлаждением в Истре и Дедовске уже открыты для гостей. Площадки на площади «Дружбы» и в парке «Фабричный» работают по расписанию, и даже переменчивая погода не влияет на их работу.

Отличное качество льда там обеспечивает современное оборудование: формирование покрытия происходит за счет встроенной трубной системы охлаждения, что позволяет сохранять идеально ровный и прочный лед даже при температуре воздуха до +10 градусов.

В течение этого зимнего сезона на большинстве ледовых площадок запланировано проведение различных мероприятий, включая анимационные программы, хоккейные турниры и другие активности, которые сделают зиму в Истре по-настоящему яркой и насыщенной.