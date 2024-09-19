Почти 20 игровых площадок обновили в Орехово-Зуевском округе в этом году

Современные игровые пространства появились в 19 дворах в Орехово-Зуевском округе в этом году. На них оборудовали безопасные качели, горки, комфортные лавочки в стильном дизайне.

Обновленное игровое пространство создали на месте старой детской площадки у дома на улице 2-й Микрорайон в деревне Давыдово. Здесь появились качели, горка, «паутинка», игровой комплекс, а также удобные лавочки.

Еще две площадки модернизировали в самом Орехово-Зуеве на проезде Беляцкого и у дома № 20 на улице Матросова. Для жителей города Куровское детская площадка открылась около дома № 50 на Коммунистической улице. Там также обновили покрытие и оборудование.

Отметим, что обновление детских городков проходит в рамках реализации государственной программы «Формирование комфортной городской среды». В следующем году работы продолжатся.

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