Почти 20 гидов прошли аттестацию в Подмосковье в октябре

В октябре 2025 года в Министерство культуры и туризма Московской области поступило 47 заявлений на получение государственной услуги по аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков. Это в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, что говорит о росте интереса к профессии.

В течение месяца аттестационная комиссия провела два заседания, на которых успешно прошли аттестацию 19 специалистов. Восемь из них получили право проводить экскурсии по всей территории Московской области, а 11 — в отдельных муниципалитетах, включая Наро-Фоминск, Каширу, Волоколамск, Подольск, Одинцово и Чехов.

На данный момент комиссия рассматривает еще 38 заявлений. До конца года запланировано четыре дополнительных заседания, которые пройдут 13 и 27 ноября, а также 11 и 18 декабря.