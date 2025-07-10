Почти 20 дворовых территорий благоустроят в Богородском округе в 2025 году

Работы проводятся в рамках муниципальной программы Богородского округа Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023–2027 годы, с учетом пожеланий жителей. В этом году в адресном перечне работ 19 адресов, а также планируется установка восьми игровых комплексов по губернаторской программе.

Депутатский корпус Богородского округа продолжает мониторить ход комплексного благоустройства дворовых территорий в муниципалитете. Так, депутаты Павел Ермилов, Олег Карцов, Олег Пушенок и Сергей Жулябин проконтролировали ход работ по установке детской игровой площадке по адресу: город Ногинск, улица Соборная, дом 4А, улица 3-го Интернационала, дом 70.

Здесь уже установили игровые элементы. В настоящее время проводятся работы по благоустройству территории вокруг площадки.

В рамках работ здесь также предусмотрено озеленение придомовой территории и установка уличного освещения.