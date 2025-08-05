Почти 20 дворов благоустроят в Коломне до конца сентября

Комплексное обновление проведут в 18 дворах в Коломне в ближайшие два месяца. Перечень работ зависит от пожеланий жителей.

Масштабные работы идут во дворах возле домов по улицам Макеева и Леваневского. Специалисты ремонтируют внутриквартальные проезды и тротуары, обустраивают парковки и новые пешеходные дорожки, устанавливают лавочки и урны.

Детские площадки обновляют по семи адресам. Там меняют игровые элементы, кладут безопасное резиновое покрытие, монтируют систему видеонаблюдения «Безопасный регион».

«Одним жильцам нужно побольше парковочных мест, а другим хочется побольше зелени, чтобы дворы не были загромождены машинами. Поэтому мы всегда до начала работ встречаемся с жителями, выясняем пожелания, предложения, потом готовим концепцию благоустройства», — добавил начальник управления по благоустройству администрации городского округа Коломна Николай Пшенников.