Почти 20 дворов благоустроят на улице Космонавтов в Дмитрове

В Дмитрове активно идут работы по благоустройству дворов. Прямо сейчас в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» на улице Космонавтов улучшают состояние 18 дворов и территорий у 30 многоквартирных домов — общей площадью 39 тысяч квадратных метров.

Специалисты меняют асфальтовое покрытие, расширяют проезжие части во дворах, обустраивают парковки и тротуары.

«Делаем тротуары в той части города и комплексного благоустройства тех домов, где у нас довольно-таки старый жилой фонд. Это те пятиэтажные дома, которые давно застроены и там давно не проводились и не были предусмотрены работы», — прокомментировал заместитель главы Дмитровского муниципального округа Сергей Лопатников.