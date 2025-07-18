Почти 20 дорог отремонтируют в Балашихе в 2025 году

В 2025 году в городском округе Балашиха запланирован масштабный комплекс ремонтных работ на дорогах — обновление коснется 18 участков, расположенных в различных микрорайонах и населенных пунктах округа. Это не просто замена асфальта, а комплексная работа, направленная на повышение безопасности и комфортного передвижения для жителей.

В рамках ремонтной кампании планируются укладка нового асфальтового покрытия, установка современных бордюров, устранение ям и выбоин, нанесение дорожной разметки, а также обустройство тротуаров для пешеходов.

Среди адресов, вошедших в программу на 2025 год, — микрорайон Купавна, улица Вокзальная, дорога от КПП № 7 до Восточного шоссе, улица Карбышева, микрорайон Салтыковка (улицы Верхняя, Рудневая, Пушкинская, Евстафьева), микрорайон Никольско-Архангельский (улицы 1-я Линия, Главная, Центральная), микрорайон Ольгино (улица Жилгородок), микрорайон Павлино (3-й участок), деревня Щитниково (улица 2-я Слободка и квартал Щитниково, 2-й участок), улица Заречная, улица Победы в Купавне, а также сельская дорога восточного направления в деревне Полтево и Горенский бульвар.

Реализация данных проектов позволит значительно улучшить качество дорог, повысить безопасность движения и создать более комфортные условия для жителей и гостей Балашихи.