Почти 20 детских площадок построят в округе Пушкинский в 2026 году

В Пушкино завершается строительство детской площадки на 3-м и 4-м Акуловских проездах. Установлены горки, качели, карусели, резиновое покрытие, лавочки и урны — объект готовится к открытию.

Идея создания площадки возникла в сентябре прошлого года на выездной встрече жителей с главой округа Максимом Красноцветовым. Вопрос взяли в работу: подготовили проект, согласовали и защитили необходимость установки. Дизайн и наполнение площадки согласовывали с жителями, поэтому пространство получилось именно таким, каким его хотели видеть люди.

На осмотре 9 июля присутствовали уполномоченный главы Нина Ушакова, депутат Московской областной Думы Михаил Ждан, заместитель председателя окружного Совета депутатов Николай Михайлин и общественный деятель Екатерина Нежинцева. Михаил Ждан отметил, что приятно видеть такой пример неравнодушия, когда жители активно участвуют в жизни района.

В этом году в округе установят 17 новых детских площадок в Ивантеевке, Пушкино, Красноармейске, Зеленоградском, Правдинском и Ашукино. Общая площадь благоустраиваемых территорий — 3 550 квадратных метров.

Как и в прошлом году, все объекты будут оборудованы резиновым покрытием, современными игровыми элементами, скамейками, урнами и ограждениями для безопасности детей.