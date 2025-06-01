Почти 20 детских площадок модернизируют в Химках в 2025 году

В Химках с конца июня начнется масштабная модернизация детской инфраструктуры. В этом году обновят 18 игровых площадок в Старых и Новых Химках, Сходне, Подрезкове, Левобережном, Кутузовском и Луневском.

Тематики для оформления детских зон выбрали разнообразные в зависимости от размеров дворов. На площадках расположат различные игровые элементы и малые архитектурные формы. Помимо этого, поменяют устаревшее оборудование, разместят новые лавочки и урны, установят информационные стенды и систему видеонаблюдения, обновят дорожки для пешеходов. Все игровые площадки будут соответствовать современным требованиям безопасности.

В список улиц, где модернизируют зоны для детей, вошли Чкалова, Мичурина, Ленинградская, Спартаковская, Машинцева, Родионова, Зеленая, Жаринова, Центральная, 2-й Чапаевский переулок, Гаражная, Юбилейный проспект, деревня Юрлово и микрорайон Школьный. Перечень сформировали с учетом обращений местных жителей.