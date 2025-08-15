Почти 20 автомобилей эвакуировали во дворах Подмосковья за неделю

За неделю во дворах Подмосковья переместили на спецстоянки 19 машин, припаркованных с нарушениями. Больше всего автомобилей эвакуировали в Домодедове и Балашихе, сообщили в министерстве по содержанию территорий региона.

Забирали транспорт из зоны действия знаков «Работает эвакуатор» и «Остановка запрещена». Ранее муниципалитеты провели установку необходимых дорожных обозначений около пунктов сбора ТКО и во дворах.

«Автомобили, припаркованные рядом с контейнерными площадками, часто затрудняют движение специализированного транспорта. Это одна из причин задержки вывоза отходов, что приводит к образованию навалов мусора», — отметил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Помимо эвакуации, нарушителям выписали штраф в размере 2250 рублей.