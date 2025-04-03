Почти 2 тысячи жителей Подольска оформили самозапрет на кредит

В России с 1 марта текущего года вступил в силу закон о самозапрете на выдачу кредитов. Уже 1852 жителя Подольска оформили заявки, чтобы обезопасить себя от мошенников.

Самозапрет — это добровольный отказ от кредитов и займов в банках или микрофинансовых организациях. Нововведение защищает тех граждан, которые опасаются оформления на них кредита без их согласия. Ранее мошенники могли воспользоваться для этого украденными паспортными данными или доступом к Госуслугам. Теперь оформить займ для них стало намного сложнее, так как самозапрет вносится в кредитную историю гражданина.

Самозапрет не распространяется на ипотеку, автокредиты, обеспеченные залогом транспортного средства, и образовательные кредиты с господдержкой.

Чтобы установить или снять самозапрет, с 1 марта можно подать заявление во все квалифицированные бюро кредитных историй через портал госуслуг или же обратиться в Многофункциональный центр и воспользоваться гостевым компьютером.