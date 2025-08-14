Почти 2 тысячи жителей Подмосковья посетили лекции по вопросам ЖКХ с января

С начала года в Подмосковье провели 73 семинара по вопросам ЖКХ. Занятия посетили более 1,7 тысячи человек.

Занятия проводили представители ассоциации председателей советов МКД. Все участники могли вступить в обсуждение и задать волнующие вопросы.

Как отметил глава МинЖКХ Подмосковья Кирилл Григорьев, особое внимание на семинарах уделили ремонту домов, модернизации объектов по госпрограмме и внедрению цифровых сервисов.

«Всегда используем максимальное число каналов. Это и информационные стенды, и общедововые чаты, чат-бот по вопросам капитального ремонта, оповещения в социальных сетях муниципалитетов. Наши общественники в этой части главная сила. В рамках семинаров, как одного из способов информирования, лекторы доносят значимость инициатив», — сказал он.

Участникам рассказали о договорах управления многоквартирными домами, создании совета, оптимизации расходов и проведении собраний собственников онлайн.

Узнать расписание занятий в августе можно по ссылке.