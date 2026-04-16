Еще 2 тысячи заявок на компенсацию за стационарный телефон подали в Подмосковье

С начала текущего года в Подмосковье на портал госуслуг поступило около двух тысяч заявлений на получение ежемесячной денежной компенсации по оплате за стационарный телефон. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления Московской области.

Получить компенсацию могут следующие категории граждан: ветераны труда или военной службы, достигшие пенсионного возраста, ветераны труда предпенсионного возраста, лица без группы инвалидности, награжденные медалью «За оборону Москвы» и знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Для оформления услуги необходимо соответствовать нескольким требованиям: заявитель должен быть зарегистрирован в Московской области, иметь договор на предоставление абонентского номера телефона и являться собственником помещения, где он установлен.

Услуга «Ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате услуг местных телефонных соединений» доступна на региональном портале в разделе «Поддержка» — «Другое». Оформить или продлить компенсацию также можно в мобильном приложении «Добродел».