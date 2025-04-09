Почти 2 тысячи светоотражателей установят на дорогах Подмосковья в 2025 году

В Московской области действует национальный проект «Инфраструктура для жизни», который позволяет сделать передвижение более комфортным и безопасным. В 2025 году дороги в регионе оборудуют 1900 светоотражающими элементами — катафотами.

Водителям в темное время иногда бывает сложно ориентироваться на полосе. Это может создавать опасность на поворотах и других сложных участках.

«Катафотами оборудуют 27 участков дорог региональных дорог в 16 округах Подмосковья. Адресный перечень работ был сформирован на основании показателей аварийности и освещенности участков», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

По его словам, основные работы проведут в Орехово-Зуеве, Одинцове и Мытищах — в общей сложности в округах появится около 750 светоотражающих элементов.

Катафоты установят также в округах Богородский, Зарайск, Истра, Коломна, Пушкинский, Раменское, Руза, Наро-Фоминск, Ступино, Талдом, Шатура, Шаховская и Щелково.