Почти 2 тысячи сирот приняли в семьи Подмосковья с начала года

Подмосковье является лидером России по устройству сирот в семьи. С начала года специалисты органов опеки нашли родителей еще для двух тысяч детей

В Московской области зарегистрировано около 22 тысяч сирот, из них 98,5% живут в семьях на условиях опеки или усыновления.

«Наш главный принцип — ребенок выбирает семью. С потенциальными родителями или опекунами сначала работают наши психологи. Общий объем выплат на приемную семью за год составляет порядка 700 тысяч рублей», — отметила вице-губернатор региона Людмила Болатаева.

Как пояснили в Министерстве социального развития Московской области, в регионе нет детских домов, им на смену пришли семейные центры. Для подготовки родителей работают 69 школ.

При достижения совершеннолетия сироты получают жилье от государства. В этом году квартиры или жилищные сертификаты предоставят 986 детям в Подмосковье. Это самый большой показатель по России.

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