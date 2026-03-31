Почти 2 тысячи раз воспользовались услугой по выдаче согласия на строительство в Подмосковье

С начала года почти две тысячи раз была востребована услуга по выдаче согласия и технических условий на строительство и реконструкцию в границах полосы отвода автодорог местного значения в Московской области. Информация об этом появилась в пресс-службе Мингосуправления региона.

Для строительства на земельном участке, расположенном в границах полосы отвода автомобильных дорог местного значения, предварительно необходимо получить согласие владельца дороги. Узнать, кто является владельцем, можно на региональном портале с помощью сервиса «Принадлежность автомобильных дорог», который расположен по адресу: https://uslugi.mosreg.ru/road-crossings.

Услуга «Выдача согласия на строительство, реконструкцию в границах полосы отвода» доступна на региональном портале для индивидуальных предпринимателей, физических и юридических лиц: https://uslugi.mosreg.ru/services/15563.

В Мингосуправления добавили, что для упрощения подачи заявлений и снижения числа отказов теперь в рамках услуги автоматически формируется договор с АО «Мособлгаз» и заполняются данные подписанта со стороны газовой службы при выборе филиала на регпортале.