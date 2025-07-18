Почти 2 тысячи подарочных наборов для новорожденных выдали в Подмосковье с января

С начала года родителям новорожденных подарили около двух тысяч специальных наборов «Я родился в Подмосковье!». Вместо презента можно получить единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей.

Подарок состоит из необходимых маме и ребенку вещей.

«Всего более 50 предметов. Благодаря такому набору женщина может посвятить больше времени себе, подготовке к родам, посещению школ будущих мам», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Право на получение набора имеют граждане России, чьи дети появились на свет в Подмосковье и были зарегистрированы в местных органах ЗАГС.

При рождении двойни или тройни комплекты выдают на каждого ребенка. Родители вправе выбрать вместо набора денежную компенсацию. Оформить заявление можно прямо в роддоме, одновременно с получением первых документов на ребенка.

Дополнительную информацию о программах поддержки молодых семей можно найти на специализированном портале «Стань мамой в Подмосковье».

Консультации доступны по телефону единой справочной службы 8-800-550-30-03. Линия работает без выходных с 8:00 до 20:00, звонки бесплатны для всех жителей региона.