Почти 2 тысячи пешеходных переходов возле школ отремонтировали в Подмосковье

В Московской области подготовили дороги к новому учебному году. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья. Специалисты привели в порядок около 1,8 тысячи пешеходных переходов у школ и колледжей. На некоторых переходах установили макеты детей, чтобы водители внимательнее пропускали пешеходов.

Больше всего переходов обновили в Одинцове, Люберцах и Коломне. В Одинцовском округе привели в порядок 113 переходов, в том числе у Немчиновского лицея, Зареченской и Горковской школ, Звенигородского финансового колледжа. В Люберцах работы провели на 108 переходах, включая Жилинскую школу, гимназии № 5 и № 20 и несколько детских садов. В Коломне отремонтировали 102 перехода, среди которых Акатьевская, Возрожденская, Коломенская, Пановская, Черкизовская школы и Коробчеевская школа-интернат.

«Всего в нормативное состояние привели порядка 1,8 тысячи не регулируемых и регулируемых переходов у детских садов, школ, гимназий, лицеев, колледжей и техникумов — они соответствуют нормам безопасности, здесь есть разметка, искусственные неровности, ограждения и соответствующее снижение скоростного режима для комфортного и безопасного передвижения учащихся», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

В ведомстве уточнили, что в этом году на дорогах установили более тысячи макетов детей на муниципальных и региональных дорогах. Они помогают водителям снижать скорость. Эффект от нововведения оценят через несколько месяцев.