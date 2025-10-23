Почти 2 тысячи первокурсников колледжа «Подмосковье» посвятили в студенты

День посвящения в студенты прошел в колледже «Подмосковье» 22 октября. В нем приняли участие почти две тысячи первокурсников.

Мероприятие стало важным событием для первокурсников. Оно символизировало их вступление в мир среднего профессионального образования.

Праздник прошел во всех корпусах учреждения в Лобне, Химках, Солнечногорске и Клину. Студенты выступили с творческими номерами, представили видеоролики, юмористические сценки, песни и танцы, а также поучаствовали в конкурсах.

Мероприятие завершилось традиционным произнесением клятвы, в которой первокурсники подтвердили свою приверженность студенческому духу.