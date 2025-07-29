Почти 2 тысячи онлайн-заявок на справку из военкомата подали в Подмосковье

Жители Подмосковья могут получить справки из военкоматов онлайн на региональном портале госуслуг. Этой возможностью уже воспользовались более 1,8 тысячи человек.

Как рассказали в региональном Мингосуправления, услуга доступна в разделе регионального портала «Личные документы» — «Справки». С ее помощью можно получить 25 видов справок по одному заявлению. Они могут понадобиться при оформлении пенсий, пособий и других льгот. Запросить документ могут военнослужащие, а также их семьи, вдовы, опекуны и попечители.

Для подачи заявки нужно авторизоваться через ЕСИА и заполнить онлайн-форму. Услугу предоставляют в течение одного рабочего дня.

Жители могут получать госуслуги онлайн благодаря нацпроекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства».