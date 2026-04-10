Почти 2 тысячи незаконных ларьков и киосков снесли в Подмосковье с начала года

Подмосковье продолжает меняться, постепенно избавляясь от хаотичной застройки и приобретая более современный и удобный для жизни облик. В регионе последовательно убирают незаконные торговые точки, освобождая пространство под благоустройство, прогулочные зоны и удобные маршруты.

В Серпухове за прошлый год удалось не просто выполнить, а превысить намеченные показатели по демонтажу несанкционированных торговых точек. Вместо запланированных 115 объектов убрали 123, большая часть из которых находилась на муниципальной земле.

Одним из заметных примеров стал снос торгового объекта «Труба», расположенного рядом со школой № 6. Конструкция была установлена с нарушениями и перекрывала доступ к важным инженерным коммуникациям, включая сети водоснабжения, что затрудняло их обслуживание и создавало потенциальные риски.

После демонтажа освободившееся пространство планируют преобразить. Там появится благоустроенная пешеходная зона. Работа в округе продолжается: в планах — убрать еще около 150 объектов, размещенных с нарушениями, включая точки на муниципальных, частных и федеральных территориях.

В Московской области такую деятельность проводят системно во всех округах.

В региональном Министерстве сельского хозяйства и продовольствия отметили, что только за первые три месяца года в Подмосковье демонтировали 1 864 нестационарных торговых объекта. Значительная часть из них находилась на частных территориях, однако сотни точек были размещены и на муниципальных.

Примечательно, что более половины объектов снесли вне заранее утвержденных планов — в том числе масштабная зачистка коснулась рынков.

Эта работа не только улучшает внешний облик населенных пунктов, но и напрямую влияет на безопасность и порядок в сфере торговли.