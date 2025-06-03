Почти 2 тысячи многодетных семей оформили бесплатную парковку в Подмосковье онлайн

Многодетные семьи в Московской области могут получить разрешение на бесплатную парковку онлайн. Они воспользовались этой услугой уже около 1,9 тысячи раз.

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры отметили, что безвозмездно парковаться на платных стоянках в 13 городах могут многодетные семьи только из Подмосковья.

«Также бесплатная парковка на специально обустроенных местах доступна для людей с ограниченными возможностями здоровья вне зависимости от их места жительства», — уточнили в ведомстве.

Чтобы оформить разрешение, следует направить заявку на региональном сайте госуслуг. Для семьи доступна одна льгота на один легковой автомобиль категорий М1 или М2.

Дополнительные сведения о платных стоянках можно получить на сайте Минтранса Московской области.