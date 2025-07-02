Почти 2 тысячи младенцев с экстремально низким весом спасли в Подмосковье с января

Врачи Московской области достигли впечатляющих результатов в выхаживании новорожденных с критически низкой массой тела. С января неонатологи спасли почти 1,7 тысячи недоношенных детей.

Подмосковные специалисты, в частности, помогли 115 младенцам весом менее полутора килограммов.

«Родовспомогательные учреждения Московской области оборудованы современной медтехникой, необходимой для оказания медицинской помощи беременным, роженицам и новорожденным, в том числе появившимся на свет раньше положенного срока», — подчеркнул заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

В Московской области действует развитая трехуровневая система родовспоможения, включающая шесть современных перинатальных центров и НИИ акушерства и гинекологии.

Для женщин создан специализированный портал «Стань мамой в Подмосковье», где можно ознакомиться с информацией о медицинских учреждениях, программах поддержки и особенностях ведения беременности.