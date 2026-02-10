Почти 2 тысячи медиков устроились на работу в Подмосковье по рекомендации коллег

Программа «Приведи друга» действует в Подмосковье с 2022 года. По ней врачи могут получить премию в размере до 128 тысяч рублей за привлечение на работу в регион знакомого медика. Всего за это время трудоустроились более 1,9 тысячи специалистов.

Как рассказали в региональном Минздраве, по программе можно получить премию за трудоустройство врача, фельдшера или медсестры. Сумма зависит от специальности, категории и стажа сотрудника.

«С начала действия программы „Приведи друга“ в Московскую область пришли работать более 1,9 тысячи медицинских специалистов, из них 926 — врачи, 983 — средний медперсонал», — рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Премию выплачивают в два этапа: половину при трудоустройстве и половину спустя три месяца работы. При этом сотрудник должен быть трудоустроен на полную ставку и не иметь опыта работы в медорганизациях региона в последние полгода.

В Подмосковье действуют и другие меры поддержки врачей. Это программы «Социальная ипотека», «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Земля врачам» и другие. Узнать об этом больше можно по ссылке.