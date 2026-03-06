Почти 2 тысячи медиков устроились на работу в Подмосковье по рекомендации коллег

Почти две тысячи медицинских специалистов начали работать в больницах Подмосковья благодаря программе «Приведи друга». Инициатива предусматривает денежное поощрение для сотрудников, которые помогают привлечь новых работников.

Размер выплаты зависит от специальности, категории и стажа приглашенного. Максимальная премия может достигать 128 тысяч рублей.

«„Приведи друга“ работает в регионе с 2022 года. За это время по этой программе в больницы региона трудоустроились почти две тысячи медицинских специалистов, из них более 940 — врачи, а одна тысяча — средний медперсонал», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Вознаграждение за привлечение нового сотрудника выплачивают в два этапа. Половину суммы работник получает после трудоустройства специалиста, а оставшуюся часть — спустя три месяца его работы.

При этом приглашенный сотрудник должен быть оформлен на основную должность на полную ставку и не работать в государственных медицинских организациях региона в течение предыдущих шести месяцев.

В Московской области действует и ряд других мер поддержки медицинских работников. Среди них — программы «Социальная ипотека», «Земский доктор», «Земский фельдшер» и «Земля врачам».

Подробная информация о возможностях трудоустройства и помощи медикам размещена на специализированном портале.