Почти 2 тысячи лампочек и батареек сдали на переработку в Истре

Более 1,9 тысячи опасных отходов, таких как батарейки и лампочки отправили на переработку из экобоксов в муниципальном округе Истра за второй квартал. На территории округа работает 15 экобоксов.

В Истра продолжается системная работа по раздельному сбору опасных бытовых отходов. За второй квартал 2025 года с территории округа было вывезено 709 килограммов отработанных батареек и 1 228 люминесцентных ламп.

Наибольшую активность проявили жители поселка Первомайский и поселка Глебовский. В экобокс у дома № 19 в Первомайском сдали 75 килограммов батареек — это лучший результат квартала. А лидером по лампочкам стал экобокс у дома № 16 в Глебовском — там собрали 106 штук.

Сдавать батарейки и лампы в общий мусор запрещено: они содержат токсичные вещества, которые при попадании на свалку загрязняют грунт и подземные воды. Единственный безопасный способ утилизации — сдача на переработку через специальные пункты.

Кроме того, такие отходы можно сдать и на площадке «Мегабак» по адресу: Истра, улица Ленина, 1.