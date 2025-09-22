Почти 2 тысячи елей высадили в Дмитровском округе на экологической акции

В Дмитрове на территории Костинского участкового лесничества провели экологическую акцию «День в лесу». Участники мероприятия посадили 1900 сеянцев ели на площади 1,2 гектара.

Акция объединила свыше 50 человек. В ней приняли участие активисты экологического проекта «Мой След», волонтеры Подмосковья, представители администрации Дмитровского муниципального округа, местные жители и сотрудники Дмитровского филиала «Мособллес».

Врип главы Дмитровского округа Михаил Шувалов поблагодарил собравшихся.

«Леса — это легкие региона, и наша общая задача — сохранять и преумножать это богатство. Акция „День в лесу“ — это прекрасный пример того, как важен вклад каждого. Спасибо всем, кто объединился для созидательной работы на благо нашей малой родины», — сказал руководитель муниципалитета.

По словам заместителя директора Дмитровского филиала «Мособллес» Виктора Семеняченко, подобные акции невероятно важны и каждый, кто посадил свое дерево, будет относиться к природе с большим уважением.

«С одной стороны, это реальная, ощутимая помощь в нашем повседневном труде по сохранению и преумножению лесного фонда. С другой — это прекрасная возможность для волонтеров и жителей на собственном опыте узнать, как непросто, но как необходимо выращивать новый лес», — пояснил Виктор Семеняченко.